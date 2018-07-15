〈中部〉反建殯儀館 埔里蜈蚣里民明燒棺

2018-07-15

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里民反對公所於第七里公墓興建殯儀館，但工程已完成發包並向縣府申請建照，「反對設立殯儀館自救會」不僅計畫明天上午燒棺抗議，也設立看板質疑縣長林明溱要發展觀光，卻又核准公所在鯉魚潭的入口興建殯儀館，是什麼神邏輯？

副縣長︰盼公所做好協調

副縣長陳正昇強調，殯儀館的土地地目與工程發包程序一切合法，既然地方公所要做，縣府只能依法受理，殯儀館興建與否，決定權仍在公所，希望公所能做好敦親睦鄰與相關協調工作。

埔里鎮蜈蚣里第七公墓已設置二座公有納骨塔慈惠堂與慈孝堂，公所考量長期缺乏殯儀館，常有喪家須以自家周邊道路舉辦喪事，易影響交通與安全，計畫利用完成遷葬的第七公墓土地，連同購置鄰近私有地興建殯儀館，雖然價購私有地計畫生變，公所仍決定以公有地範圍興建，近八千萬元的工程今年三月發包，並向縣府申請建照，按計畫期程建照七月底取得，工程就能動工。

蜈蚣里民則強烈反對殯儀館蓋在當地，並成立「反對設立殯儀館自救會」表達訴求，眼看殯儀館動工在即，決定明天上午於中山路鯉魚潭入口的大湳橋頭燒棺抗議縣府、公所不尊重地方民意。

公所︰有助埔里未來發展

公所則對興建殯儀館的立場不變，認為能有合法與高品質的殯葬設施，對埔里未來有所幫助，殯儀館規劃一大二小廳、小靈堂十個、豎靈卅個及冰櫃五十餘個。