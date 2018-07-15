〈中部〉埔里2例染日本腦炎 千人搶打疫苗

2018-07-15

衛局原備千劑 再追加300劑

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮清新、同聲里上月各有一位民眾感染日本腦炎，縣府衛生局昨為二里符合資格民眾免費注射日本腦炎疫苗，民眾接種踴躍，原本準備一千劑不敷使用，衛生局再追加三百劑，昨天共施打一二四六劑。

清新、同聲里 1246人接種

正值日本腦炎流行期，南投縣今年以來傳出二起病例，都在埔里鎮，分別在相鄰的清新、同聲里，經治療後逐漸康復，縣府衛生局針對傳出疫情附近養豬場，以及個案住家附近設置捕蚊燈，捕捉三斑家蚊送驗，雖然日本腦炎病毒呈陰性反應，防疫仍採高規格，緊急向中央疾管署購置一千劑日本腦炎疫苗，為二里一九六八年以前出生民眾免費施打。

昨天上午九時卅分，清新里率先於埔里農會農民教室辦理疫苗接種，預定時間未到現場已大排長龍，由於銀髮長輩居多，衛生局趕緊發放號碼牌及安排座位，至中午十二時卅分有六○五人完成注射，疫苗只剩三九五劑。

同聲里下午五時至晚間八時也在里集會所辦理疫苗注射，同樣大排長龍，號碼牌發出五百多號，衛生局緊急由幼兒預防注射調撥三百劑疫苗支援，最後有六四一人完成注射。

衛局︰可自費至醫院接種

衛生局表示，清新、同聲里一九六八年以前出生人口約二千八百人，清新里一千六百餘人，同聲里一千一百餘人，疫苗準備量約佔人數的三成五，主要是每年日本腦炎疫苗的數量大致固定，今年至今全台通報廿二例，個案遍布八個縣市，公費疫苗有限，無法對二里符合資格民眾全面施打，有需要的民眾可自費至醫院接種。

病媒蚊吸血高峰為黎明、黃昏時分，民眾儘量避免出入豬舍或動物畜舍、水田、池塘等，應著淺色長袖衣褲、塗抹防蚊藥劑，居家環境安裝紗窗、紗門及蚊帳，避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。