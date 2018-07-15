〈中部〉布袋海域廢蚵棚 嘉義縣府擬強制回收

2018-07-15

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕「真是殺風景！」遊客昨天參加在嘉義縣布袋高跟鞋教堂南側堤防外海域的獨木舟體驗時，看到四處都是廢蚵棚，大為搖頭，質疑嘉縣沿海環境好髒亂，立委蔡易餘也抨擊美麗的海岸被破壞，強調應從法制面做好管理，對此，縣府農業處長林良懋表示正研擬自治條例，未來將強制廢棄蚵棚回收。

獨木舟體驗 廢蚵棚殺風景

雲嘉南濱海國家風景區管理處自六月三十日至八月二十六日暑假期間，逢週六、日委託嘉義縣水域遊憩協會辦理獨木舟體驗活動，活動水域平常就可見廢、損蚵棚，可能受日前瑪莉亞颱風外圍環流影響，這幾天漂來更多，學員划獨木舟得小心穿越蚵架，覺得很殺風景，教練則自嘲「這是特色之一」。

蔡易餘表示，布袋、東石美麗的海岸線老是被廢蚵棚破壞，就算環保團體志工再怎麼努力清理，過一陣子就又被廢蚵棚盤據，應訂定自治條例，從根源解決問題。

縣府︰計畫設回收保證金

林良懋說，嘉縣海域現有八千多個牡蠣養殖棚架，以使用年限三到四年估算，每年最少有二千個蚵棚不堪使用，但拖回港區清除的寥寥無幾，去年起試辦蚵棚回收，今年在五個漁港設立回收點，迄六月底回收數量不到二百個，還有很大成長空間，縣府推動法制化管理，未來蚵民拖蚵棚出港要先申報、繳交保證金，拖回報廢再發還保證金，縣府則負責清除相關作業。

嘉義縣牡蠣養殖產銷協會總幹事黃進忠強調，廢蚵棚四處漂流問題確實嚴重，多數蚵民也支持繳納回收保證金，但希望申報制做為天災補償的依據，如此才能創造縣府、蚵民、環保三贏。