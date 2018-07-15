〈中部〉雲林設冷鏈物流中心 需地3公頃

2018-07-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕宣示中央在雲林設置農產冷鏈物流中心的決心，農糧署長陳建斌日前率隊到雲林縣府與縣長李進勇及多位局處首長開會，決議儘速在縣內找一處三公頃用地設置綜合型農產冷鏈物流中心，且要兼具貯存、預冷、截切加工、包裝、冷藏、配送等功能。

農糧署長來開會 允大力促成

陳建斌指出，雲林縣是全台最大農業生產基地，設置綜合型冷鏈物流中心可提升農產品質與運輸效率，更能在天災前啟動貯存功能，達到穩定全台農產物價成效。

農糧署表示，冷鏈物流中心設置是為調節量價，用地約需三公頃，農委會主委林聰賢指示農糧署全力協助設置，希望縣府能儘速確定用地位置，農糧署將補助規劃費用，大力促成此案，希望今年能執行。

對於用地問題，先前傳出的西螺果菜市場因周邊沒有公有土地，若在市場停車場設置將影響進出交通；另縣府提出在褒忠台糖龍巖農場設置冷鏈物流中心及生產專區，佔地約八十至一百公頃，土地取得沒問題。

縣府另還提了二崙自強果菜市場及斗六石榴班工業區兩地；不過農糧署則屬意交通便利且位在全縣中心點的虎尾高鐵特定區。

縣府農業處指出，依目前規劃設置在雲林的農產冷鏈物流中心定位為農、漁、牧產綜合型冷鏈物流中心，具備有農產品的貯存、預冷、截切加工、包裝處理、冷藏及配送等功能。

李進勇︰盡速尋覓最合適地點

李進勇強調，物流中心的選址牽涉到用地取得、交通運輸、腹地、長期發展性、環境影響評估等諸多因素，縣府會盡速且審慎尋覓最合適地點，讓此物流中心做為台灣農業升級的指標性建設。