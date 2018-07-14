〈南部〉社大空拍 安平港水色如墨 環局：水質正常

2018-07-14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組本週執行台南海岸線空拍記錄，驚見安平港水色如墨汁，與港外青綠色的海水，明顯有天壤之別，質疑這黑水到底是哪裡來的？

環局：附近沒工廠 不是偷排廢水

環保局技正陳原禾表示，安平港附近沒有工廠污染源，所以不是偷排什麼廢污水。至於生成原因，主要是安平港屬於封閉港，港區內有安平區運河生活污水、底泥及藻類等，以致會出現海水顏色有深淺差別。這種現象在其他類似封閉港或河川出海口處也會出現，但絕不是工廠偷排廢污水造成的。

環保局表示，每個月都有定期監測水質，水質目前都符合標準。

水利局則表示，接管的生活污水一直都有截流，這兩天大雨，雨水箱涵有部分暫停運作，但那也是流進運河的雨水箱涵而非生活污水，而安平污水廠操作也都正常，並沒有異常。

社大：黑水從何而來應追查

社大環境小組研究員晁瑞光表示，安平商港港區的水非常黑，與港外青綠色的海水，明顯有天壤之別。他們執行空拍時，幾乎每次都看到安平商港水色如墨汁的黑水，自港區往外海排出，退潮時往南方流，漲潮時就往北方漂，而且安平商港的水，又明顯比緊鄰的安平漁港的水還要黑，這黑水到底是哪裡來的？晁瑞光表示，他懷疑這是不是安平商港各種船舶的廢水？或是安平污水廠未處理的廢水？還是污泥？政府單位是不是應該好好追查一下？