〈南部〉蔡英文讚台南長照 全台最好

2018-07-14

勉黃偉哲當選市長後 建構更完整系統

〔記者邱灝唐／台南報導〕總統蔡英文昨日南下參加行程，大讚台南市是執行長照2.0最好的縣市，公共托育也相當優良，甚至成為實行至全國的發想機制，更勉勵民進黨台南市長選舉提名人、立委黃偉哲，當選市長後能建構更完整的系統。

參訪安南區公托家園、關懷據點

總統蔡英文昨日抵安南區社會福利多功能活動中心，先後參訪設於其中的托育服務中心「慈雲公共托育家園」及長照據點「安汝社區關懷據點」，中午更與長輩們共進午餐。蔡稱讚，台南是實行長照2.0最好的縣市，社會局長劉淑惠功不可沒，尤其劉的簡報做得非常好，她都會放在架子上以便隨時參考，台南的成功典範也有賴市府、民代們的支持，希望黃偉哲將來接棒之後，可以建構更完整的系統，讓民眾覺得住在台南是很幸福的事情。

針對長照2.0，蔡英文指出，民進黨兩次執政分別啟動1.0與2.0，強化對失智者的照顧，是兩者間最大的不同；代理市長李孟諺也說，台南老年人口超過十四％，長照Ａ、Ｂ、Ｃ級據點共設置卅二、一七○、五十四處，日照中心和關懷據點各有卅五、三百五十多處，讓長輩能多走出家門活動。

另外，蔡英文也稱讚台南的公共托育，更說相關經驗已被「賴市長」帶到中央，成為全國性托兒公共化的發想機制，「台南人很有智慧，選一位『賴市長』來照顧（他們）。」

代理市長李孟諺開玩笑地說，若是早點來台南，可能會再生一個；不過，他也強調，少子化已成國安問題，但一次性補助較難減輕育兒負擔，只有透過持續性的幫助，例如設置收費較低的托育中心才能解決此問題。