〈南部〉泰德美術館典藏大師作品 今開展

2018-07-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕綜覽近兩百年西洋藝術史、精選一百廿三件國際級大師作品的「裸：泰德美術館典藏大展」，昨晚在高雄市立美術館一樓雕塑大廳舉行開幕典禮。

高雄為壓軸場 展期到10月28日

高雄市長許立明對於高雄能成為這次國際巡迴展的壓軸場感到興奮與榮幸，他並肯定高美館改制法人首次自辦國際售票大展，透過藝術經典、文化創意提升城市高度，展現拓展國際藝術視野的用心與企圖。

「裸：泰德美術館典藏大展」以身體為主軸，透過不同人體意象的表現，闡述當代歷史及美學，六月開放預售以來，口碑逐漸發酵，開展前夕預售張數已上看兩萬張，為高美館注入強心劑，預計今天正式開展後，將成為今年暑假最讓眾人引頸期盼的展覽，展期到十月廿八日。

擁有一百廿年悠久歷史的倫敦泰德美術館，除了是英國最具聲望的美術館之一，其館藏豐富也是世界知名。此次「裸」國際巡迴展，走過紐西蘭、澳洲、韓國與日本，歷經波折才爭取到增加一站來到高雄，讓台灣人不用花大錢出國，就能近距離欣賞最精彩世界經典。

囊括眾多世界知名藝術家經典之作

此次展覽不僅囊括眾多世界知名藝術家經典之作，更包含許多首次在台灣公立美術館展出的藝術大師，如羅丹、雷諾瓦、竇加、馬諦斯、畢卡索、皮耶．波納爾、亨利．摩爾、法蘭西斯．培根、德．庫寧等，首次來台展出的藝術家包括：盧西安．佛洛伊德、大衛．霍克尼、露易絲．布爾喬亞、翠西．艾敏等。