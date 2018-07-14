〈南部〉團客住宿高雄 享景點門票優惠

2018-07-14

涵蓋人氣景點 優惠到年底

〔記者王榮祥／高雄報導〕為刺激高雄觀光，高市觀光局昨宣佈，旅遊業者即日起只要包裝旅遊產品在高雄住宿，觀光局所轄景點將提供門票優惠，內容包括半價與免費參觀，優惠時間到今年年底。

觀光局進一步指出，優惠措施主要鎖定團客，包括外國旅遊團與國旅族群，同時提醒業者需提前申請。

觀光局說明，針對從事入境旅遊業者（外國），只要包裝旅遊產品來高雄住宿，除崗山之眼園區提供週一至週五門票免費（六、日正常收費），連同其他觀光局所轄場館，最多可選兩處景點免費。

相關場館包括旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園、寶來溫泉花賞公園、壽山動物園等，均為高雄人氣景點。

國旅部分，只要在高雄住宿，觀光局所轄景點均提供門票半價優惠，崗山之眼部分同樣是週一到週五半價，六、日正常收費，半價景點數量沒有限制，歡迎民眾逛到飽。

觀光局長曾姿雯表示，觀光局從二○一六年開始，陸續推出冰品、咖啡、美食、餃子等特色主題美食，搭配寒暑假飯店優惠專案，不僅吸引國內外遊客，也成功扶植許多高雄特色商家。

曾姿雯指出，七月十四日旗津黑沙玩藝節將盛大開幕，歡迎大家來參與淨灘與電音趴，八月十日則有城市滑水道；觀光局還規劃六條各異奇趣的主題遊程，包括老鹽埕踩街、毛孩友善美樂地、高雄夜最美、高雄森呼吸、親子大童盟、旗津單車GO，結合交通部觀光局「振興南灣旅遊」計畫，全力衝刺暑期觀光。

相關訊息及申請表格可上高雄旅遊網「玩樂夯情報」專區查詢（https://khh.travel/News.aspx?a=5&l=1）。