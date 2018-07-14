〈南部〉疑爆流感群聚感染 東監：1收容人確診

2018-07-14

〔記者王秀亭／台東報導〕法務部台東監獄近日疑似爆發流行感冒群聚感染，甚至有收容人被隔離，台東監獄表示，確實有一名替代役男及一名收容人為A型流感確診病例，另有一名收容人為疑似病例，已投藥並隔離，另有四十七人為急性上呼吸道感染，所有收容人及進出戒護區的人員皆須戴口罩、量體溫，避免疫情擴大。

近日進出台東監獄的管理人員、與收容人會面的親友，只要進入戒護區，須戴上口罩，測量體溫，確認沒發燒後，才能進入。

台東監獄秘書林有泉表示，監獄是封閉群聚的場所，對流感疫情不敢大意，不過所內多數是急性上呼吸道感染，屬一般感冒，A型流感確診病例僅有一名替代役男及一名收容人，另有一收容人疑似感染，兩名收容人皆已投用克流感藥物治療，並隔離在負壓病房內，皆為輕症。

為避免群聚感染，十二日也有醫師到台東監獄，為收容人進行咽喉拭子採樣送驗，台東監獄從十一日起感染人數較多的一個工場沒有放封時間，有症狀的收容人需留置原房舍，進行健康自主管理，獄方強調，應該還未達群聚感染，但所有收容人及進入人員皆要戴上口罩、測量體溫。

台東縣衛生局長辛進祥表示，台東監獄自六月底就通報有A型流感病例，因確診人數增加為兩人，加上所內亦有多人有季節性感冒症狀，與防疫醫師研究後，對獄方提出病患隔離、戒護區做好消毒、通風等建議，昨天已無新病例產生。

而同樣在台東縣的泰源技訓所，兩個星期前也同樣爆發疑似流感疫情，所方發現後，立刻將近十名確診者投藥隔離，目前皆已康復，也無新增個案。