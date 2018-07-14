〈南部〉一做17年 71歲照服員樂助人

2018-07-14

尤鄔秀硃 照護比領薪水還開心

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府昨天表揚長照服務績優人員，三十六位受表揚者中，獲資深照服員肯定的七十一歲尤鄔秀硃最為年長，迄今仍從事居家照顧服務的她說，曾因不懂照顧婆婆的方法而受挫，對個案及家屬更能感同身受，看到個案家庭的照顧問題獲得解決，比領薪水還開心，只要還能做就會繼續做下去。

台東縣進入高齡社會，在長照2.0政策下，服務人數逐年增加，台東縣長照服務人數由去年的三千兩百人，今年增加到四千餘人，其中接受居家照顧服務人數佔了一千七百一十二人，長照服務人員相對由一百多人，增加到兩百卅七人。

尤鄔秀硃是縣內第一批，也是目前縣內最年長的照顧服務員，投入十七個年頭。她說，照顧病榻上的婆婆十三年，一開始因不懂照顧方法，反讓婆婆病情加重，決定學習技巧，婆婆過世後，台東馬偕醫院開辦看護人員訓練，便投入照顧服務的行列。

尤鄔秀硃說，雖然年過七旬，照服員是需要耗費體力的工作，「用對技巧就能避免職災」，加上照顧婆婆的經驗，對個案及家屬更能感同身受，不少家屬為照顧臥床長輩而引發衝突、爭執，主因是不會照顧而慌張，在居服員的協助與指導下，照顧問題獲解決，「幫五個個案，等於幫五個家庭。」看著個案家庭變和樂，就是持續做下去的動力。

獲績優照顧服務員的五十五歲邱秀梅，從事居家照顧服務十三年，邱秀梅說，個案家屬及台東基督教醫院督導的支持、鼓勵與認同，讓自己在居服工作越做越順。