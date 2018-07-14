〈南部〉頭目違法賣私酒被扣 排灣族人到警局討酒

2018-07-14

民眾檢舉公開販售私釀小米露

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣達仁鄉森永部落排灣族卡加日坂家族頭目包顏華，在十二日遭台東縣府會同大武警分局以賣私酒為由查扣，引發族人不滿，昨天下午到大武警分局前，「要把祭典的酒拿回來。」最後仍未如願，台東縣財經處表示，民眾檢舉包顏華在網路公開販售私釀小米露，頭目亦坦承，才將證物查扣帶回。

森永部落今辦小米收穫祭

「慶典沒有小米酒可與祖靈和族人同歡，就像四不像，喪失意義。」原住民族青年陣線表示，森永部落今天舉辦小米收穫祭，包顏華頭目為收穫祭準備的小米酒，十二日卻遭縣府會同大武警分局，以未出示證件，刻意設下釣魚陷阱，查扣五箱準備在小米收穫祭上分享給族人的小米酒。

要拿回祭典酒未如願

部落族人說，親釀小米酒未達私釀自用標準上限一百公升，縣府卻在祭典前搜索和扣押，無啻是國家公權力對原住民族文化與主權的嚴重侵害，不容許這種侵害一再發生，因而發動族人要拿回原住民族文化尊嚴。

財經處菸酒管理科表示，因接獲財政部交辦民眾檢舉資料，指達仁鄉森永部落包顏華頭目在網路公開陳列販售私釀的小米露及洛神酒，已觸犯菸酒管理法相關規定，因接到公文需馬上處理，才在十二日會同大武警分局至鄉內某健康坊且徵求頭目同意後，進入屋內發現五箱，共五十八瓶小米酒，頭目當場坦承每瓶兩百元價格在網路販售，便將證物查扣帶回。

財經處：雖未達自用上限 公開販售觸法

財經處強調，販售酒品須向財政部申請許可執照，自行產製酒品僅供自用，就算未達一百公升，販售就違法，而網路上禁止以無法辨識購買者，或受讓者年齡方式販售，違者處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，販售私釀酒處三萬元以上、五十萬元以下。

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