〈台北都會〉吳音寧不出席總質詢 柯：依法她沒錯

2018-07-14

吳：依市府投資自治條例 可不備詢

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕今年初以來台北農產運銷公司的蔬果價格、殘菜處理機制，備受各界檢視，也因此北農總經理吳音寧成為台北市議會上會期關注重點，頻被點名上備詢台答詢。吳音寧昨表示，未來將依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，尊重北市體制、法規，將不出席市議會施政報告與總質詢，僅出席市議會財建委員會相關專案報告。

政治上會造成風波 柯：又有炸彈了

針對吳發言，台北市長柯文哲昨受訪時抓頭說，「我們又有炸彈了」，依法吳音寧可以不需要到議會備詢，但在政治上會造成風波，議員沒有辦法整吳音寧，就會來整北市府，並坦言有與吳音寧討論過這個問題。

台北農產公司股權由北市府、農委會、全國農會系統與批發商各占四分之一，北農半公半私的先天體制，公司定位困難，常致人事、營運方針受影響。北農總座系列人事爭議，吳音寧先前均對外表示，「北農是依照公司法成立、獨立運作的公司」，認為自己的去留應依公司法由董事會決定，希望減少政治色彩，但仍難平外界議論。

僅出席議會財建委員會專案報告

吳音寧昨天陪同議會財建委員會的市議員巡視蔬果拍賣情形。吳表示，依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，市政府資本額未超過五十％的投資事業，其總經理或董事長若是市府股權代表，經市議會邀請應列席報告，財委會專案報告北農會依慣例參加，但總質詢和市長施政報告，過去的第九至十二屆議會，只有前總經理韓國瑜和她去備詢，韓國瑜是自己有意願去。

財建委員會嗆預算都不給過

吳音寧強調 ，市議會會質詢北市府，至於北市投資的事業是否要備詢，就依照北市自己訂的自治條例來走，七月卅一日的財建報告，會循慣例到場，至於施政報告與總質詢就不會到。

對此，財建委員會第一召集人、市議員鍾小平大表不滿，嗆吳若不到議會備詢，將杯葛產業發展局與市場處預算，「預算都不給過」；市議員周威佑則持相反意見，認為北市訂有自治條例，依法運作也屬正常。