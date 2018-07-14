〈台北都會〉文大與又昱下週解約 侯︰一切配合辦理

2018-07-14

〔記者蕭婷方、葉冠妤／綜合報導〕文大宿舍案持續延燒，日前北市都市發展局判定大群館使用違反都市計畫法，並發公文要求文大限期改善，住宿學生居住權成問題。文大學務長方元沂昨出席北市公共住宅提供大專院校學生宿舍使用研商會議受訪時回應，「目前確定會與又昱公司合意中止契約，下週會安排會議」。國民黨新北市長參選人侯友宜昨晚表示，一切配合文化大學辦理，也會跟文大妥適地安排學生住的權益。

另，民進黨新北市長參選人蘇貞昌則表示，學生的權益最重要，看到台北市長柯文哲跟文化大學積極解決問題，應該大力稱讚，也希望侯友宜能夠更積極回應各界期待，幫助學生。

又昱公司委任律師陳佳瑤回應，雙方確定要找時間見面，但解約金等細節部分還要再談，也要經過會計師精算；至於大群館未來如何使用經營，目前還沒明確規劃方向。

目前大群館有四二○床位，現有住宿生二三五位。方元沂表示，解約後，原住在大群館的學生，將安置在學校現有宿舍內，學校現已經發出調查，希望保障抽到宿舍學生的權益，會讓他們有地方住。

北市昨召開記者會表示，將釋出士林北投科技園區專案住宅、興隆二區公共住宅共三四○床位，作為學生緩衝的配套措施；不過還需文大撰寫相關社區回饋計畫才能讓文大學生順利入住。

方元沂表示，還是要通盤考量，包含通勤時間、方法與生活機能都要密切了解，要將意見帶回學校才能拍板定案。

方補充，現在有很多不同的解法，目前校方已積極與學校鄰近房東溝通，希望提供學生更多地方住，並待教育部與校方共商解決方案，開學前會盤點所有方案，以此跟學生宣布，進行意願與需求調查。