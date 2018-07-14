〈台北都會〉學生宿舍5年增4361床 得用評選爭搶

2018-07-14

評選第一名可能囊括一處基地

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕為解決大學宿舍供不應求問題，台北市政府昨找來全市廿六所大專院校代表開會，提出五年內，在六處基地增加四三六一個床位給學生的實驗性計畫。然而，台北市學生宿舍光統計就缺額一萬四千床，台灣科技大學校長廖慶榮指出，實際缺額恐在一倍以上。各大專院校不僅需參加評選來爭搶，且評選第一名還可能囊括一處基地的所有床位，讓第二名以後的學校都沒有機會。文化大學學務長方元沂認為，這項計畫只能解決部分問題。

缺額1萬4千床 實際恐逾1倍

北市府昨說明，大專院校學生宿舍短中長期計畫，短期以北投士林科技園區專案住宅、興隆公宅二期，分別在八月、十一月提出三四○個床位；中期以南海國際學舍、萬寶紡織公辦都更提供一六二一床；長期以國防部北投營區、文山區海巡署提供二四○○床，合計共四三六一床。

士林、文山、大安區缺額最多

市府說，學校若有意租用，必須參加公開評選，提出經營管理計畫和回饋計畫書，才有機會獲得最多六年的租期。教育部專委梁學政表示，全國學生申請宿舍的入住比約八十二．四％，台北市僅七十六．九三％。北市府補充，北市以士林區、文山區、大安區缺額最多。

但廖慶榮隨後打槍說，以南海國際學舍未來要提供的四五○戶為例，連一所學校都滿足不了，台北市表面上已滿足七十六％，但很多學生是覺得沒機會抽到宿舍，連抽籤都沒參加，所以他認為這數字還高估一倍，實際可能只有三十至四十％被滿足。

對市府方案，校方代表多數不願評論，方元沂說，還有很多東西要細談，首先床位還是不足，像北投士林科技園區專案住宅僅二五○床，還要跟其他學校分配，管理、距離太遠都要綜合考量。方也說，這計畫沒有辦法解決所有問題，只能解決部分，因此還得回去再討論。

都發局總工程司邵琇珮指出，滿多學校都表達高度興趣。至於床位太少問題？邵說，各學校甄選第一名確實可直接要走二五○床，讓第二名沒有機會，但也可能只要一百床，讓第二名可分到其他一五○床，市府並沒有預設。

公宅釋出做宿舍 將「總量管制」

北市府擬將部分公宅戶數釋出做學生宿舍使用，遭北市議員批評，邵琇珮表示，會進行學生宿舍「總量管制」，但她也坦言，不在籍就業青年住宅保障名額也是問題，公宅基地分配比例會再調整，還需要時間討論，目前無具體配套方案。