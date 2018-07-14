〈台北都會〉《1年半僅罰4件》違規戲水少開罰 新北：先勸再取締

2018-07-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕炎炎夏日來臨，許多民眾都會前往河邊、海岸戲水消暑，但水域活動危險性高，今年以來已有五人溺水喪生。新北市政府二○一三年起陸續公告「禁止及限制水域遊憩活動範圍」，去年迄今僅開罰四件，遭質疑「雷聲大、雨點小」。市府表示，違規者先勸導，屢勸不聽才開罰。

今年以來三峽、貢寮區已釀5死

消防局統計，今年以來，三峽區大豹溪金龍橋下發生溺水意外，造成一死，三峽區中坑溪姐妹瀑布有一人溯溪溺斃，潛水勝地貢寮區海岸已釀三死悲劇。

依據《水域遊憩活動管理辦法》規定，從事任何水域遊憩活動都有種類、範圍、時間或行為等限制公告，例如在禁止游泳的地方游泳、釣魚沒穿救生衣及防滑鞋等，違者將依《發展觀光條例》第六十條開罰一萬元至五萬元。

觀光旅遊局專門委員陳靜芳指出，市府觀光局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，每年針對公告水域稽查，若有違規行為就進行勸導，屢勸不聽才蒐證取締，自二○一七年迄今共開罰四件。

消防局45處水域駐點 見違規即勸導

陳靜芳表示，違規四件包括一件在碧潭風景區跳水，開罰一萬元，另一件是在瑞芳東北角岸釣，未穿著救生衣和防滑釘鞋，開罰一萬元，其餘兩件是同一家業者帶遊客在東北角海岸從事獨木舟活動，未辦理保險及未攜帶救生浮具，各罰五萬元。

消防局災害搶救科科長蕭柏桓說明，消防局與民間單位合作，在全市四十五處水域駐點，例如三峽大豹溪、三芝淺水灣、新店溪小碧潭、萬里區下寮沙灘及金山區水尾海域等，發現違規就進行勸導，多數民眾都願意配合，勸導不成再移請觀光局裁處。執勤時常有民眾抱怨政府管太多，造成困擾，但為了安全考量，須嚴格執行。