〈北部〉宜縣長參選人林信華 啟動街頭論壇

2018-07-14

〔記者游明金／宜蘭報導〕無黨籍宜蘭縣長參選人林信華，昨發表給宜蘭縣民公開信，強調宜蘭縣未來幸福指標關鍵在「經濟發展」的突破，他要創造「以縣民為本」的經濟與生活願景，並同時啟動「街頭政治家」公民論壇行動，向縣民報告施政理念。

林信華昨與媒體茶敘，同時發表公開信給宜蘭縣民，他抨擊經歷過去這幾年，宜蘭縣各個政治領導，已成為宜蘭縣未來發展最大的問題，許多影響人民生活重大政策，政府把人民擋在門外，關起門來做決策，讓全體縣民心寒。

對於宜蘭，林信華說，他有一份責任與挑戰，最嚴峻挑戰不是這場選戰，而是選上之後，如何的表現，才能讓等待已久的縣民，再度感受到希望與榮耀？

林信華指出，宜蘭就像台灣縮影，有分配不均問題，勞工薪資所得退回十五年前水準，青年失業已達十三％，宜蘭人喪失自信，年輕人失去希望，成長動能不足、財富分配不均， 這種縣政處境，讓年輕世代失去向上動力。

「宜蘭縣未來幸福指標關鍵在經濟發展突破。」林信華表示，經濟發展新模式應該以「創新、就業、分配」為核心概念，在這個政策觀點之下，經濟成長動能要來自於「創新」，經濟發展目標是為了創造就業機會，經濟成果必須要做到全民公平分配。

林信華將啟動「街頭政治家」街頭公民論壇行動，他說，接下來幾個月時間，他會把宜蘭縣亟待解決問題，走遍十二鄉鎮街頭，向縣民報告他的對策。