〈北部〉整合完成！宜縣民進黨輔選列車啟動

2018-07-14

陳金德：面臨37年來最嚴峻選情

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨昨成立宜蘭縣五合一聯合競選委員會，代理縣長陳金德出任競選主任委員，黨內初步完成整合，陳金德正式投入輔選。陳金德表示，年底縣長選舉，宜蘭面臨三十七年來最嚴峻選情，團結才能勝選；縣長參選人陳歐珀強調，有信心延續民進黨光榮歷史，迎向宜蘭全勝利。

民進黨五合一聯合競選委員會昨在宜蘭縣議會成立，縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等參選人，也都到場與會營造氣勢，黨內要角齊聚，高喊「民進黨加油，五合一全勝利」。

競選委員會由陳金德擔任主委、宜蘭農田水利會長許南山、民進黨縣黨部主委黃建財擔任副主委、副縣長黃適超擔任總幹事。另，前體育署長林德福擔任總督導、前宜蘭縣長劉守成擔任榮譽主任委員、農委會主委林聰賢擔任副榮譽主任委員。

「縣長當選、議員、鄉鎮市長過半！」陳金德說，競選委員會成立，象徵輔選列車啟動，但看中央民調，年底宜蘭縣選情，對民進黨是艱困選區，從陳定南七十年當選縣長以來，是三十七年來最嚴峻的，比國民黨前縣長呂國華勝選的那年氣勢還糟。

陳金德強調，面對這樣選情，唯有團結才是勝選基礎，民進黨要全面團結，除了團結也要謙虛，面對民怨、批評，都要謙虛以對聆聽百姓不滿，並找回「清廉、勤政、愛鄉土」的傳統價值，堅定向前走，才能贏回民心。

陳歐珀指出，宜蘭鄉親長期以來都給民進黨機會，未來四個月，必須更謙卑聽取民眾心聲，也必須更加詳細說明政策，相信宜蘭縣民會繼續給民進黨機會，迎向宜蘭全勝利。

年底縣長選舉，民進黨內一直存在「雙陳之爭」，陳金德與立委陳歐珀「瑜亮」難解，整合與團結問題備受擔憂；黨內人士指出，昨天競選委員會成立，陳金德出任主委並高喊團結，黃適超也辭副縣長專心投入輔選，黨內整合總算跨出一大步，但成效如何仍待觀察。