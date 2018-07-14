〈北部〉《棒球史第一人》能高團林桂興 日人跨海尋事蹟

2018-07-14

創立台灣第一支原住民棒球隊

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣第一支原住民棒球隊「高砂棒球隊」，球隊後改名「能高團」，一九二五年在日本甲子園打出六勝二敗一和戰績，是台灣首支登上甲子園的球隊，比一九三一年的嘉農棒球隊更早。創立球隊的林桂興在台灣棒球史佔有重要地位，「灣生」松本洽盛先生應日本平安中學校友之託，日前拜會花蓮市長魏嘉賢，希望收集林桂興相關事蹟，拜會林桂興及當年球隊成員的後人。

能高團為首支登上甲子園球隊

日治時期第一支踏上日本甲子園球場比賽的球隊，是九十三年前來自花蓮的NOKO「能高團」，能高團為台灣第一支原住民棒球隊。日文「野球」的棒球，初引進台灣時是日本人專屬的運動，而能高團的推手林桂興則是台灣棒球史上首位球隊主將，被稱為「台灣棒球史第一人」。

灣生松本洽盛拜會市長魏嘉賢

曾在紀錄片《灣生回家》「演自己」的松本洽盛，偕同女兒松本啟子由花蓮慶修院執行長陳義正陪同拜會魏嘉賢。松本洽盛說，他是應日本平安中學校友木村吉信之託，到台灣蒐集林桂興的事蹟。平安中學以盛產職棒選手而著名，日治時期，該校曾特地跨海到花蓮挖角能高團的選手，並在日本甲子園創下輝煌紀錄，木村吉信對於棒球相當熱衷，希望有機會能夠到台灣拜會林桂興的後人。

魏嘉賢說，林桂興是他外曾祖父的兄長，不僅是台灣第一位棒球運動的推手，更出錢出力贊助花蓮著名音樂家郭子究成立東台灣第一個西洋音樂研究會，無論在運動與藝術，都是花蓮近代歷史中的重要人物。

魏嘉賢說，外曾祖父在日治時期經營照相館，對於林桂興當時在運動和音樂的推展歷程留下了不少紀錄，這些珍貴照片都由林桂興後人小心保管，而透過他引介，花蓮縣文化局四年前在花蓮鐵道文化館舉辦特展，歷史照片的重現透過詳細的口述歷史考證，由文化局出版《台灣棒球史第一人～林桂興與他的時代》一書，完整呈現林桂興的生平經過、能高團傳奇，而棒球隊也促成花蓮港的建港，帶動東台灣的發展。

赴日戰績佳 木村吉信盼訪球員下一代

松本洽盛說，許多日本人看了這本書後都非常感動，認為林桂興不僅是台灣棒球史的第一人，對於日本的棒球運動更是有一定的影響力，木村吉信看到母校平安中學很有名的伊藤次郎、稻田照夫、西村章（均為原住民球員的日本名字）等人都是當年從台灣能高團挖角到日本的選手，因此想要了解當年能高團的樣子，以及為什麼會去日本的平安中學，還包括回來台灣後的生活，希望有機會能來台灣拜訪他們的下一代。