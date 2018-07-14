〈北部〉林為洲談新竹縣長選情 王金平勉逆增上緣

2018-07-14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委林為洲昨天拜會立法院前院長、立委王金平，討論年底新竹縣長選情與提名議題。王與林會後都強調「以國民黨勝選為目標」，王鼓勵林，這也是一種「逆增上緣」，在逆境中要能更堅定成長。

為參選新竹縣長，林為洲以高民調爭取國民黨提名，但國民黨主席吳敦義等力主提名新竹縣副縣長楊文科參選。林為洲昨天到王金平的國會辦公室拜會，暢談新竹縣選情。

會前，林為洲表示跑選區不累，「提名過程比較累」。他說，與選民交流對他是如魚得水、沒有壓力，「是要搞定黨中央很累」。

王金平與林為洲稍晚閉門會談十餘分鐘，會後兩人並肩而坐受訪並握手合照。林為洲說，王院長給他寶貴建議，國民黨勝選是大家的共識，國民黨執政的新竹縣一定要守住，他會朝這目標看怎麼做。

王金平說，兩人有支持國民黨勝選的共識，林也會盡力，雖然林有其立場，但終歸要讓黨團結。

記者問是否談及提名議題？王金平表示，過去就過去了，還回想這幹什麼？這也是一種「逆增上緣」，在逆境中要能更為自己堅定成長，讓將來的路能變成坦途，林也完全同意此事，原則就是林要順利、自然、盡力地支持國民黨。

至於接下來有何規劃？林為洲強調他會以國民黨勝選為目標，按照計畫去做民調，評估如何確保國民黨在新竹勝選並給黨中央參考。