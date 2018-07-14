〈北部〉新竹300博覽會 6大展區搶先體驗

2018-07-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕今年是新竹開墾三百年，新竹市府廿一日到廿九日在新竹文創館舉辦「新竹300博覽會」，昨起三天試營運，六大展區搶先曝光，其中互動區和科技區充滿新鮮感，「新竹好物館」則有逾七十家新竹名店。

六大展區有以不規則拼貼電視牆動畫的「光輝城市」；創客精神展現科技未來的「自造城市」；用設計思維共創生活的「酷暖城市」；深厚文化軟實力的「不老城市」；與孩童和青年共玩共學共榮的「超萌城市」；以人本與保育為核心的「漫遊城市」。

新竹市長林智堅說，博覽會邀請台積電、新竹物流、台玻等三大企業打造「新竹企業館」，讓市民了解不同領域的產業變遷， 希望市民找到「新竹人」的認同感、光榮感與幸福感。

六大展區有不少高科技互動展品。在「自造城市」中的積木區，可利用積木自造建築或交通工具，完成後透過掃描投影到雲端螢幕牆；「不老城市」則透過四座觸控牆、四道多媒體長軸，穿越三百年的新竹，漫遊新竹歷史。此外，博覽會也透過卅位在新竹生活、打拚的民間友人，帶給觀者不同視角感受新竹生活，還有奉獻一生，在自己領域努力打造出優良產品的「傳產職匠人」等。

市府和新竹區漁會及新竹漁港海鮮美食、漁產業者，廿一日下午三點到七點也將在新竹漁港直銷中心北側大草坪舉辦魚鱻節，有鱻魚料理秀與魚鱻料理免費品嚐、胸章DIY、撒網打魚體驗、魚苗放流、冰山挖寶等活動。