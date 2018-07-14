〈北部〉AI智慧園區規劃 竹北人連署爭蓋國中

2018-07-14

31個社區、3千人連署

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣議員邱靖雅和竹北市多名里長發動連署，建請縣府在「國際AI智慧園區」變更都市計畫中，增設文中用地；縣府表示，共有三十一個社區、近三千人連署爭取，經教育處評估確有需求，將在縣都委會專案小組會議中提議。

縣府：教育處評估確有需求

縣府國際產業發展處表示，國際AI智慧園區獲經濟部工業局審查通過，前瞻基礎建設計畫核定總經費九．二億元（中央補助八十二％，地方配合十八％），縣府舉辦兩次變更都市計畫公開展覽說明會，公展期間有三十一個社區、近三千人連署爭取，建議劃設文中用地，四百多人反對規劃產業專區。

居民：人口快速成長 國中不夠

竹北市民抱怨，十興一帶社區人口成長快速，國中學區有成功和六家兩所國中，但成功國中近幾年每年新生超額一百多人，家長只好花錢讓孩子念私校或接送到遠一點的公立學校就讀。

邱靖雅表示，她與十興里、北興里、興安里、鹿場里等里長發起連署，要求都計變更應增加國中用地，三天內吸引二千多人連署支持。因此她要求AI智慧園區一定要有國中預定地，不可有污染工業，並做好周邊交通整體規劃。

教育處：文中用地 初擬需3公頃

縣府教育處長劉明超說，經內部評估，十興地區確實有新設國中的需求；國發處長陳偉志說，國際AI智慧園區預定地，位在竹北市莊敬北路西側、中山高東側及豆子埔溪北側，總面積十三．四三公頃，原規劃扣除綠帶、道路等公共設施，產業專區佔地約七公頃，若要新增文中用地，初擬面積三公頃以內。

17日開都委會專案小組審議

陳偉志表示，縣府預定十七日召開都委會專案小組會議，接受相關局處說明及人民陳情，由委員審議及調整變更內容，再送內政部都委會審議。按前瞻計畫期程，預定二○二○年底前完成公共設施，因此希望今年底前通過都計審議。