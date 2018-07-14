〈北部〉桃園區4公園戲水區 16日起開放

2018-07-14

石門水庫水情回穩 蓄水率達八成

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕桃園市有多處公園戲水區，每年七、八月都會開放民眾使用，今年因石門水庫水情不佳、用水吃緊，戲水區全部停止放水，讓不少民眾望「園」興嘆，有鑑於瑪莉亞颱風過境，為石門水庫帶來充沛雨量，桃園區公所在臉書粉絲頁宣布，區內民族、陽明、建國及永康公園戲水區，將於十六日開放使用，歡迎大小朋友一同來戲水、涼快一夏。

龍潭運動公園親水設施 今起開放

另，中壢區長吳宏國表示，中壢區附設戲水設施的六和、莒光、光明三處公園，開放時間仍得視水情決定，近期會再討論；龍潭區長鄧昱綵表示，由於龍潭大池正在施作水質淨化工程，今年暑假不開放戲水區，龍潭運動公園親水設施則於今早九點開放。

公園戲水區是否開放受水情牽動，但位於復興區小烏來風景特定區內的宇內溪戲水區則不受影響，暑假期間上午八點到下午五點都開放戲水，民眾可多加利用。

市府工務局長黃治峯表示，除了公園戲水區，桃園區大興西路、國際路二段口的彩韻廣場噴水池、水瀑，鑑於水情吃緊已經停止供水，如今旱象緩解、近日內會開放供水，搭配夜間投光等動感設施，也是中路地區重要地標；而中路重劃區正光路上的水圳路設施也會供水。

因許久未下雨，日前石門水庫蓄水量一度降至一億立方公尺以下、蓄水率不到五成，如今石門水庫蓄水量已經超過一億六千萬立方米、蓄水率達到八成，水位突破二四○公尺，由於水庫進水量仍大，水情逐漸趨於穩定。