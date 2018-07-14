〈北部〉桃園動漫大展5大主題 電競賽今爭冠

2018-07-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕邁入第七屆的「桃園國際動漫大展」，即日起至廿二日在桃園展演中心登場，共有四大展區及五大主題活動，昨天開幕記者會邀請COSER（角色扮演玩家）扮演《聖誕夜驚魂》傑克、傑克女友等知名動漫角色，吸引現場近百位動漫迷搶拍；市府文化局表示，展區中特別設置鄭問專區，讓粉絲不用到台北故宮，在桃園就可一窺大師作品的魅力。

市府秘書長李憲明出席記者會表示，今年大展的主題為「幻想異境」，規劃創想時空、虛擬時空、漫想時空、閱讀幻想島四大展區，及傳說對決親子盃電競比賽、動漫音樂會、動漫嘉年華、動漫舞展與動漫野餐日五大活動，精彩度與多樣化更勝往年。

文化局長邱莊秀美表示，活動涵蓋動畫、漫畫、遊戲及科技四個面向，其中，傳說對決親子盃電競比賽吸引上百組參賽者報名，經過層層競爭選出最終八強，將於今天下午一點至五點進行排位賽，角逐冠軍寶座；她表示，這也是全台首個將電子競技列為正式展覽項目的國際動漫展演活動，成為創舉。

動漫音樂會 明天登場

兼具古典與流行文化的「動漫音樂會」，明天下午六點半至晚上八點在二樓展演廳登場，邀請日本動漫音樂大師高取秀明與樂團成員Ｚ旗，以及演唱過《光之美少女》三代歌曲的池田彩等歌手演出；「動漫表演嘉年華」十六日下午六點半至晚上九點半於二樓展演廳，結合視覺、聽覺等多媒體聲光效果，世界Cosplay高峰會台灣代表與日本、馬來西亞冠軍將一同登台，精彩可期。

「動漫舞展」十七日下午六點半至晚上九點，由舞者們結合舞台燈光與影像，演繹動漫作品中虛擬角色的舞蹈；「動漫野餐日」廿一日下午五點至晚上七點於戶外廣場，邀請民眾一起到草地野餐，搭著現場動漫音樂度過美好夏日午後；活動全部免費入場，詳情可至「桃園國際動漫大展」官網及臉書粉絲專頁查詢。