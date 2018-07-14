〈中部〉旱溪舊河道呈乳白色 疑業者偷排

2018-07-14

〔記者陳建志／大里報導〕大里區旱溪舊河道靠近鳥竹圍公園旁的溪水，十二日深夜突然變成乳白色，大明里長黃顯堂行經發現，趕緊透過群組通報市府，懷疑有不肖業者趁著深夜偷排廢水，市府環保局稽查大隊獲報到場採樣，初步發現溶氧量稍低，懷疑有食品業者或機械工廠偷排廢水，將加強該河段查緝。

大里大明里長黃顯堂表示，前晚十點左右行經鷺村橋時，發現橋下的旱溪舊河道溪水全都變成乳白色，趕緊拍照、錄影，並透過大里區里長聯誼會的LINE群組向公所和市府通報，因之前也曾經出現大批魚群死亡的狀況，懷疑有不法業者趁著夜間天色昏暗，偷排廢水污染河川。

黃顯堂說，除了自己看到，也有里民跟他反映，表示前晚到鳥竹圍公園散步後回家，行經鷺村橋上游的日新橋時，發現橋下的溪水都變成乳白色，因此研判污染源應該在日新橋上游，希望市府環保局能揪出污染河川的不法業者。

環保局稽查大隊長羅文龍指出，前晚稽查人員趕到後，發現溪水呈現乳白色，立刻採水進行檢驗，初步發現溶氧量三．五八偏低，但酸鹼值正常，也沒有驗出明顯的有毒物質。

羅文龍表示，稽查人員前晚在附近尋找污染源頭，但日新橋上游無明顯污染源排出的跡象，乳白色的溪水主要集中在日新橋和鷺村橋間的河段，昨天白天再度派人往上游一直查訪到六順橋，還是沒有發現明顯污染源，初步判斷可能是小型食品工廠排放豆渣水，或者是機械工廠偷排乳白色切削液，未來將加強該河段查緝。