〈中部〉林佳龍若再贏21萬票 江啟臣：請1萬份雞排

2018-07-14

〔記者張軒哲、黃鐘山、施曉光／綜合報導〕市長林佳龍昨日指出，因為上一次市長選舉大贏國民黨胡志強廿一萬票，這一次也是有可能再贏廿一萬票，因原縣區山、海、屯政績經營，目前都維持大幅領先，最重要是真正讓市民感受到現任者是否有做出政績，對連任有信心。此話一出，國民黨立委江啟臣個人臉書發出「祭品文」指稱，若林佳龍贏藍營廿一萬票，將請網友一萬份博士雞排。

林佳龍昨日參加潭子國民運動中心興建工程動土典禮，針對媒體詢問年底選舉連任問題，林佳龍表示，因為上次選舉贏廿一萬票，山、海、屯政績經營目前都維持大幅領先，最重要是真正讓市民感受到現任者是否有做出政績，挑戰者是否有好的主張，能夠有一場良性競爭。

江啟臣則在臉書發「祭品文」回應林佳龍的自信，網友紛紛留言，有人指出「為何不直接送廿一萬份」，「卡位、已截圖」；林佳龍個人臉書也幽默回應，「感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票！」

江啟臣趕緊再發文，「林佳龍說我是在幫他拉票？神邏輯？」「請問佳龍，二十一萬票是怎麼來的？最近兩份民調都是盧秀燕委員領先，佳龍能贏二十一萬票在市民心中是大笑話看不出來？自我感覺良好活在平行時空？」

他說，「林佳龍市長，這樣好了，你落選你發『慰問雞排』，我親自陪你發，這樣好不好？」

另外，國民黨指控市府行政不中立，各區公所粉絲專頁攻擊國民黨市長提名人盧秀燕，市府新聞局主秘林尚賢說，國民黨所指的粉專貼文，內容其實是分享網路轉傳的媒體報導並摘錄內容，並無不妥，也屬新聞報導自由的範疇，籲請國民黨加以尊重，莫因媒體未說盧秀燕好話，就反過來指責媒體攻擊特定候選人。