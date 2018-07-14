〈中部〉斥資5億 潭子國民運動中心開工

2018-07-14

台中第6座 預計2020年12月完工

〔記者張軒哲／台中報導〕斥資近五億元的潭子國民運動中心昨日開工動土，是台中第六座開工的國民運動中心，地上五層規劃有室內溫水游泳池、綜合球場、羽球場、桌球場、體適能中心、韻律教室，地下一、二層樓附屬停車場可容納一八六輛小客車，是一間被綠樹環繞的運動中心，預計二○二○年十二月完工。

附設停車場 解決當地停車需求

市長林佳龍表示，運動中心附設地下停車場也解決潭子地區停車需求，是公共建設考量地方需求的最佳體現。

林佳龍指出，市府提出十座國民運動中心興建計畫，其中西屯區朝馬、南屯、北區國民運動中心已完工啟用，南區長春、大里也正在興建中，潭子則是第六座動工的國民運動中心。潭子運動中心建置過程中，有非常多寶貴的意見，包括老樹的保護、壘球場的遷移，以及規劃納入地下停車場，市府藉由興建國民運動中心的契機，創造符合在地居民需求的公共建設，是公共建設考量地方需求的最佳體現。

透明落地窗設計 周邊綠樹環繞

建築師陳玉霖說，運動中心採透明落地窗方式設計，採光明亮，周邊綠樹環繞，民眾在室內跑步，可以望見窗外綠樹與在公園活動的民眾。

立委洪慈庸說，潭子國民運動中心可以說是好事多磨，前期討論老樹保存，後期針對潭子地區停車問題，追加預算增設地下一、二樓停車。