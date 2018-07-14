〈中部〉花3年改建 沙鹿陸橋全線通車

2018-07-14

斥資10億興建 全部工程本月完工

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣大道主要陸橋─沙鹿陸橋因橋齡老舊，公路總局斥資十億徵收、改建，改建工程於二○一五年四月開工，全部工程本月完工，昨日下午開放全線通車，回復原來動線行駛，機車族不用再與汽車一同行駛主幹道，尤其往來梧棲及沙鹿區中山路汽車行駛兩側匝道會更方便，讓用路人揮別三年多的施工不便，行車更順暢。

沙鹿、梧棲 往返市中心重要橋樑

沙鹿陸橋建於一九八一年，跨越海線鐵道與中山路，是沙鹿與梧棲區往返市中心的重要橋樑，且是前往台中港重要聯絡道，堪稱是沙鹿地標。因橋齡老舊，伸縮縫、橋面板多處損壞，曾被列為台中市首要危橋，經公路總局斥資十億徵收、興建，採「半半施工」，分兩階段興建，先拆除中間主線，維持兩側匝道通行，主線完工通車，第二階段再施作匝道工程。

高架橋長約354公尺 兩側各兩匝道

公路總局指出，沙鹿陸橋高架橋部分長約三百五十四公尺，新橋動線與舊橋一樣，共八車道，中間主線四車道，兩側各兩個匝道。

沙鹿陸橋跨越沙鹿市區中山路，每日往來車輛眾多，為了安全，施工配合單位多，較危險的大梁吊裝作業利用夜間施工，甚至暫時封閉通行，以確保用路人安全。

沙鹿區李先生指出，因住在靜宜商圈，每天騎機車經由沙鹿陸橋至關連工業區上班，機慢車道施工期間要冒險騎上主幹道與大車爭道，全線通車後，過橋會更安心。

市議員楊典忠表示，曾經是全台中市最危險的陸橋歷經三年施工終於通車，海線民眾不必再擔心恐怖陸橋的安全問題，不僅解決海線民眾長期的夢魘，民眾往來台中港、梧棲漁港不用再繞路，至少節省二十分鐘路程；對於民眾反映新陸橋的周邊指標不足，希望公路總局在通車初期加強車輛疏導與周邊標識。