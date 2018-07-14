〈中部〉二林紅龍果收購 首週60公噸

2018-07-14

農會辦評鑑賽吸引買氣

〔記者陳冠備／二林報導〕紅龍果今年盛產，價格卻不如以往，七月平均拍賣價為二十．六元，創下十年來新低。而農委會已啟動收購機制，以每公斤十五元收購，有「紅龍果之鄉」之稱的二林鎮，首週就收購六十公噸，除此之外，二林鎮農會昨日舉辦紅龍果評鑑大賽，希望選出高品質紅龍果，吸引買氣。

早期國內種植紅龍果並不多，但經農改場技術改良，使得國內種植紅龍果產地增加。以彰化二林鎮來說，種植面積從原本二百公頃飆升至今四六○公頃，為全國單一鄉鎮面積最大，被稱為「紅龍果之鄉」，而全國總面積則達二六五○公頃，國內每年拍賣量則有三萬二千五百多噸。

原斗果菜生產合作社莊姓盤商表示，今年風調雨順，可預期產量增加，加上農場缺工，老農無力套袋、疏果，果實缺乏賣相，因此選擇把採收的紅龍果運到合作社讓政府收購，收購果實約二百公克至五百克之間，每公斤十五元只能算是成本價。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，紅龍果是一年多收水果，七月初剛好遇上日照首批採收，才會有量多價跌的現象，目前出量少，價格又恢復到四十元。

鼓勵農民追求品質而不是產量！邱士平說，二林農會連續多年舉辦紅龍果評鑑競賽，並推動「四章一Q」制度，有好品質就不怕沒客人光顧，另外二林農會也提早研究紅龍果加工品，包括果乾、冰品、酵素等，開發紅龍果食用多元可能。