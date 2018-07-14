〈中部〉麻將協會投市辦比賽 民憂助長賭風

2018-07-14

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕中華麻將競技協會最近在南投市將成立辦事處，今天（十四日）還要舉辦「健康麻將大賽」，民眾擔憂會助長賭博歪風，淪為治安不定時炸彈，更有人檢舉已成立多年的協會草屯辦事處涉嫌違法聚賭抽頭，南投警方表示，除針對比賽活動全程監控，未來也列為重點巡檢場所，一旦有違法行為，絕對依法偵辦。

標榜「不吸菸、不熬夜、不賭博」健康麻將的中華麻將競技協會，南投縣除了草屯辦事處，最近又在南投市大同街的南投戲院旁租屋拓點，辦事處尚未開張，但今天先舉辦麻將大賽，報名預計四十人，每人收費一千元，冠軍有一萬二千元獎金，引起民眾注意。

民眾檢舉違法聚賭 還開分店

也有民眾檢舉該會的草屯辦事處，成立至少十年，涉嫌違法聚賭每桌每圈抽頭五百元，每天都開超過五桌以上，開到晚上十二點，進場後發三千元塑膠籌碼，打完牌後，算玩了幾圈，一人一圈付清潔費一百廿五元，籌碼若不足就用現金扣回，籌碼如果贏了，就向東家換現金，保守估計每月至少進帳七十萬元，南投縣不禁止取締，還任其大張旗鼓繼續開「分店」，若出入份子複雜，居民生活保障何在？

草屯辦事處駁︰沒現金賭博

該會草屯辦事處負責人張國諒、林碧芬夫婦昨澄清，協會是向中央內政部合法立案的社團，草屯處下個月成立滿五年，目前僅有四張牌桌，只對會員開放，若會員佔桌超過四小時，會收取二百五十元的餐點、茶水及水電費，沒有抽頭及收清潔費，被指控至少月入七十萬元，根本是天方夜譚、烏龍爆料。

張國諒指出，辦事處有每日積分賽，參賽會員手中只有積分卡，完全沒有現金賭博，每日積分都有紀錄，若積分名列前茅可享免費參加月賽、年賽，算是對會員的鼓勵，一般月、年賽的報名費通常是一千元。

警︰將監控比賽 據點加強巡邏

針對麻將賽及民眾檢舉案也驚動兩地警方，南投分局表示，今天將派員全程監控，日後也會將其辦事處列為巡邏重點場所，一旦有違法聚賭等不法情事，絕對從嚴偵辦；草屯分局也調派員警前往該會草屯辦事處訪查，強調該處已列為疑似賭博性場所，長期均實施臨檢稽查和查訪，過去也曾有民眾向地檢署檢舉，但幾次清查均未發現賭博等不法，未來仍會多加留意。