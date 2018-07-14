〈中部〉口湖牽水狀19日登場 台日教授交流

2018-07-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國家指定為重要民俗的口湖牽水狀十九日將登場追思先人，今年雲林縣政府再結合台日交流探討環境變遷，讓兩地民眾從過往記憶中學會如何面對災難，並讓此一民俗活動更具現代意義。

西元一八四五年農曆六月七日、八日，雲林縣口湖沿海地區受到颱風和連日暴雨侵襲，造成七千多村民罹難，當時清道光皇帝悲憐加封水災受害者為「萬善同歸」，但是災後又爆發瘟疫，前後一萬多人罹難。

當時一名叫陳英雄的村民聽聞哭泣求救聲，看見八名孩童站在木櫃上，奮不顧身搭救，不料水勢過猛，與八童同溺斃，後人感念其英勇事蹟將他塑為九頭十八手的戰水英雄，以身背八童神像供奉祭祀。

此後每逢農曆六月七日、八日，當地家家戶戶將水狀排放在公路旁，牽狀、挑飯擔、放水燈等追思先人，村民並在金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟、下湖港萬善祠（蚶仔寮）等地自發舉辦祭祀儀式，形成牽水狀的民俗。

今年更邀請日本東北大學教授金菱清、台北藝術大學教授林承緯觀察、紀錄牽水狀及日本三一一地震災後研究，以台日交流探討如何面對重大災難。

雲林縣長李進勇昨天與地方各界為今年口湖牽水狀揭開序幕、一起糊「水狀」，說明十九、廿日分別將在口湖鄉金湖萬善爺廟、下湖港萬善祠（蚶仔寮）辦理超渡科儀、放水燈及牽水狀，還有步挑飯擔祭祖、夜間萬人塚點燈，是台灣最大型及獨有的重要水難祭祀。

雲林縣府文化處長林孟儀以今年新增一場台、日民俗及災難研究交流座談會，日本學者分享近年來在台觀察及蒐集口湖牽水狀，並以「如何面對災害」主題，追念、祭祀這段歷史記憶災害並引以為戒。