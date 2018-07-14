〈中部〉留住傳統原音 阿里山鄒族辦祭歌研習

2018-07-14

古鄒語唱腔年輕人不解其義

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉鄒族原住民特富野與達邦兩大社的「Mayasvi」（瑪雅斯比）戰祭裡，儀典都和祭歌相連，由於祭歌採用古鄒語唱腔，彷彿文言文，年輕族人常只知其音而不解其義，以口傳方式的歌舞有逐漸流失之虞，部落耆老憂心不已，鄉公所下個月舉辦「鄒族特富野社祭歌研習」，教導年輕族人傳承傳統原音古曲。

耆老憂歌舞將逐漸流失

特富野社頭目汪義福昨說，鄒族語言早年因政府推行國語運動、人口外移，祭歌一度面臨斷層危機，幸好十多年來族群認同加深，戰祭開放讓國內外人士觀禮，使儀典廣為人知，但會吟唱祭歌與理解語意的族人越來越少。

汪義福表示，戰祭儀典的迎神降臨、送神歸天、歌舞頌神，若無吟唱祭歌，便只是徒具形式的團體活動，祭歌曲目有迎神曲、送神曲、快慢版的戰歌、歷史頌、勇士頌等，其中，迎神曲最為神聖，只在戰祭吟唱，兩大社有各自的歌曲，演唱順序、舞步也不同，非經耆老說明，年輕族人不見得了解。

特富野社區發展協會理事長汪之龍說，鄒族祭歌涵蓋民俗活動、信仰觀念、征戰儀式、神話傳說、部落倫理等，早年每首歌由爭戰、獵首的征帥及有特殊功勳的勇士擔綱領唱，征帥、勇士在現代已不存在，改由長老負責領唱，他近年鼓勵年輕族人在戰祭前返鄉「惡補」戰祭流程與學唱祭歌，以免到最後沒人會唱而凋零消失。

阿里山鄉長杜力泉表示，有感於祭歌傳唱人才可能消失，公所將於八月七至廿三日的每週二、四，在阿里山鄉災變庇護所舉辦「鄒族特富野社祭歌研習」，廣邀年輕族人與民眾參與，報名洽05-2562547轉143。