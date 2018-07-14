〈中部〉垃圾減量獎258萬 林內贈家戶廚餘桶

2018-07-14

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉公所去年拿下全縣垃圾減量評比第一名，獲二五八萬獎金，鄉長張維崢拿出獎金採購生、熟廚餘桶，下月發送各家戶，盼形成善的循環，降低塑膠袋使用量，也讓垃圾減量率再提升。

林內鄉清潔隊長許思婷表示，二○一六年全鄉每天垃圾量約八噸，廚餘回收量每個月約十噸，去年縣環保局舉辦垃圾減量評比，公所、清潔隊全力宣導，鄉民也全力配合，將每個月廚餘回收量提高至五十噸，每天垃圾減量至五．五噸，拿下全縣第一。

張維崢說，環保局獎勵公所二五八萬元環保建設獎金，這筆獎金是全體鄉民共同努力獲得，而廚餘佔垃圾量三成左右，為提升鄉親將廚餘另外分類的意願，公所撥出部分獎金採購廚餘桶，送給鄉內六千多家戶，讓民眾不致於把可回收的廚餘全部倒入一般垃圾桶。

回收桶分藍綠 區分熟、生廚餘

張維崢表示，配合環保局以藍、綠回收桶區分熟、生廚餘，公所熟、生廚餘桶也分藍、綠兩顏色，收取熟廚餘的藍色回收桶，加設計濾水網，可以自動篩去熟廚餘中水分，相當方便。

許思婷說，這組廚餘桶藍色熟廚餘桶容量七公升，綠色生廚餘桶容量約八公升，生熟廚餘最簡單的區分方法，可以做為豬飼料大致上都是熟廚餘，其他則為生廚餘，公所回收的廚餘，熟廚餘由豬場回收，生廚餘部分則是送交台塑。

可減少民眾使用塑膠袋裝廚餘

張維崢說，目前民眾大多用塑膠袋裝廚餘，不僅增加塑膠袋使用量，也增加後續處理手續，有了廚餘桶可以減少塑膠垃圾，提升垃圾收取效率，讓垃圾減量成效再提升。

張維崢表示，林內鄉常因全縣垃圾危機成為箭靶，許多人動不動就喊要啟動林內焚化廠，鄉民非常努力配合，證明只要垃圾減量成功，林內焚化廠不必啟用，雲林也不會有垃圾危機。