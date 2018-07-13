〈南部〉愛文芒果銷日 四日保鮮之限待克服

2018-07-13

領先全國 直銷日本三百多家大型超市

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市打破委託貿易商的傳統做法，首創全國透過物流業者，將芒果直銷日本超商，日本大型超市三百多家都可買到。不過，台南鮮芒果擺在售架上大致四天保鮮期限後，就會出現黑斑，賣相不佳，因此市府將委託學術單位進行研究，以延長保鮮時間，增強競爭力。

市府率團赴日拓銷愛文芒果及城市農業交流，昨日發表成果。代理市長李孟諺指出，日本消費者對台南芒果反應都很好，相同等級的優質芒果，日本產一顆芒果要新台幣五百元，台南芒果只要二百五十元左右，價格及品質具有競爭優勢，值得用心經營。

延長保鮮 李孟諺：委託學術單位研究

李孟諺以荔枝成功用甲殼素延長賞味期為例，未來外銷芒果將考慮以防雨示範試作，減少黑斑病，市府將會編列預算與學術單位合作研究，克服保存期限問題，只要從產銷體制上達到供應量及品質穩定，加強輔導農民栽培管理，搭配良好的合作通路和促銷管道，符合日本市場的調配需求，台灣在日本進口水果市場仍佔有一席之地。

農業局長許漢卿表示，目前學術或農政單位研究芒果黑斑病大多是片段性防治策略，隨著農業科技日新月異，將公開徵選委外研究計劃，從田間種植、栽培管理到銷售保鮮，建立一套輔導標準做法，不一定是用甲殼素「保濕」，而是尋求治本之道延長保鮮，委外研究經費約五十萬元左右。

許漢卿表示，以往地方政府拓展農產銷售，大多是透過貿易商在飯店或固定地點行銷，台南打破傳統做法，將產地及消費端直接連結，首度與日本7-11企業旗下兩大連鎖超市體系York Benimaru及York mart合作，直銷到日本消費者手中，首批輸日三千箱一萬五千公斤，已可在兩大超市體系共三百零一家店買到來自台南的愛文芒果，未來也將循此模式推廣直銷香蕉和鳳梨。

合作的通流業者裕毛屋執行總經理鄭少岳表示，台南市首長直接赴日本超市向消費者宣傳芒果，首見地方政府這麼用心經營。