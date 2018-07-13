〈南部〉上半年露天燃燒 檢舉件數比去年少一成三

2018-07-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕露天燃燒造成空氣污染，以北高雄約六成七居多，市府環保局攜手各單位防制，今年上半年檢舉件數比去年減少一成三，最近二個月更少了二成七，工廠占檢舉件數二成，從重可罰一百萬元，萬一釀成火燒山，甚至會觸犯公共危險罪。

環保局表示，露天燃燒案件包括燃燒垃圾、廢棄物及稻草，今年除了加強稽查，更攜手北高雄的區公所及農業、消防局等單位，研商加強防制作為。

環保局指今年防制奏效，上半年接獲檢舉露天燃燒件數一千一百多件，比去年同期近一千三百件減少一成三，其中最近二個月檢舉三百多件，比去年同期四百多件，大約少了二成七；其中燒稻草不減反增，今年上半年八十七件，比去年同期五十九件增加，大約占整體七％。

發生區域 美濃連兩年最多

工廠露天燃燒占檢舉件數二成，環保局曾查獲一名曾姓業者不諳法令，竟於自家工廠的空地燃燒廢棄物，以為罰款只有五千元，但因屬於他的工廠範圍，被依空污法開罰十萬元。

環保局分析發生區域，以北高雄占六成七最多，其中美濃區因農地、空地多，連續二年都第一，檢舉件數占了一成八，其次橋頭、岡山區各占一成多。有農民以為燒稻草有助於土壤肥沃，但根據研究資料顯示，燃燒後主要成分是炭，至於農地所需肥份氮磷鉀少。

工廠最重罰百萬 涉公共危險罪

環保局說，露天燃燒產生PM2.5的空氣污染，甚至燃燒不完全的致癌物，恐對人體健康造成危害，一旦釀成火燒山，或危及他人生命財產安全，還會觸犯公共危險罪，民眾依法可開罰五千至十萬元，工廠可罰十萬至一百萬元。