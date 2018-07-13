〈南部〉市府首度夜間開放直播世足季軍戰 邀移工同歡

2018-07-13

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕開放市府、High翻世足！高雄市政府本週六晚將舉辦世足賽季軍戰現場直播，並邀「移工」同歡，這是市府首次夜間開放；高市體育會足球委員會則將於週日晚搬出三百吋大螢幕，在鳳山體育場直播冠軍戰。

取得公播權、未涉版權問題

高雄市體育處發言人蔣業維表示，承辦單位陽信女足隊與愛爾達電視及中華電信談妥戶外轉播權，並未接獲FIFA來函或通知。陽信銀行女足隊教練賴冠州也說，與中華電信及愛爾達電視協商取得一個月公播權，未涉版權問題。

高市府四維行政中心中庭去年裝設二四四吋大螢幕，平時播放新聞與公有頻道相關節目，有外賓到訪時還可播放特定影片，成為市府最有力的宣傳媒體。

秘書處長陳瓊華注意到，近期很多公共空間因轉播世足賽變得人氣很夯，市府中庭電視牆比一般坊間螢幕大，且空間遼闊又涼快，索性規劃直播世足賽。

陳瓊華說明，本週六晚上九點到十二點，四維行政中心中庭首度在夜間開放，並舉辦世足賽季軍戰直播，市府同時邀請約四百名「移工」同歡，一起High翻世足。

華、英語轉播 週六歡迎市民同樂

陳瓊華表示，這是第一場邀請國際移工朋友齊聚市府行政中心的大型活動，深夜敞開市政大門，以跨越語言、共同的吶喊，傳達高雄對國際移工朋友們的疼惜與認同，療癒近四百位國際移工跨海打拚的鄉愁、也讓他們更靠近高雄。

當天會準備一些簡單的在地小吃與飲料，包括熱狗跟汽水，讓觀眾感受球賽現場熱絡氣氛，並安排真人華語、英語轉播與球評評析；雖然活動以移工為邀請對象，也歡迎喜愛看足球的市民朋友到場同樂。

週日冠軍戰在鳳山體育場直播

冠軍戰直播部分則由高市足球委員會、高市陽信女子足球隊、中華電信等單位共同策劃，週日晚將在鳳山體育場架設三百吋大螢幕，邀請所有市民、足球迷一起觀戰，現場還可喝啤酒、吃炸雞、買運彩，一直到冠軍出爐。

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