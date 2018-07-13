〈南部〉斥資逾1.9億 台東富岡濱海景觀大道動工

2018-07-13

可紓解台11線富岡段假日壅塞

〔記者張存薇／台東報導〕繼太平溪路堤共構新建工程，台東市第二件路堤共構重大建設昨天動工，縣長黃健庭指出，「富岡濱海綠廊景觀大道」由公路總局補助一點九億元，一方面興建海堤保護富岡地區，一方面又可紓解台十一線富岡段假日壅塞的車潮、一舉數得，預計明年六月底完工。

在富岡鄉親、黃健庭及議長饒慶鈴、市長張國洲見證下，建設處土木科長楊志隆說明，新設東五十六線第一期工程含用地費共一點九億元，路段長四百八十公尺，為十二米雙線道，包括施作既有堤頂道路拓寬兩百廿公尺、新設道路路堤兩百六十公尺、還要做四十五公尺長的富岡野溪跨橋、並在海堤外側做一座保護突堤，第二期計畫則接續施作，總經費一點九四億元，包括新設道路路堤、及濱海景觀漫步道四百公尺，目前已向公路總局爭取經費，最尾端接富岡港區道路則納入農業處「台東市富岡港交通碼頭改善計畫」中。

黃健庭表示，有信心爭取到第二期計畫經費，並可望在今年底前動工，未來富岡地區搭配港區改善，將會變得不一樣。

富岡里長曾阿粉表示，富岡港持續進化、交通動線也將改善，可吸引大批遊客到富岡，可是當地停車空間不足，建議富岡港增設立體停車場，黃健庭表示，已列入富岡港交通船碼頭改善計畫第二期工程中。