〈南部〉屏東社區公托家園 首座設屏市

預計年底前啟用
〔記者羅欣貞／屏東報導〕對抗少子化、提高托育覆蓋率，屏東縣政府今年獲中央補助五百餘萬元經費打造社區公共托育家園，首座位於屏東市，預計年底前啟用，最快明年初在屏北地區也會有第二座，目標是逐步將屏縣托育覆蓋率提升至逾百分之二十。
盼將托育覆蓋率提升逾20%
所謂托育覆蓋率，是指每一百名名零至兩歲嬰幼兒，有多少人可以送托到公私立托育中心或保母家，屏縣目前比率約百分之十四．七；據屏縣府社會處統計，全縣零至兩歲人口，至六月底為一萬零九十二人，其中有一千四百九十二人被收托，兩百五十一人至托嬰中心、六百七十六人由居家保母照顧、五百六十五由親屬保母照顧。
為讓有收托需求者多一種選擇，屏東縣政府推動社區公共托育家園，首座將設在位屏東市的屏東縣社會福利館，現正進行空間修繕，完成後將委外經營，設置一名主任、三名托育人員，收托十二名嬰幼兒。
鹽埔、恆春將陸續建置
社會處副處長徐紫雲表示，在約一萬名零至兩歲嬰幼兒中，扣除一千四百多名已被托育者，另約七千人左右是由家長自己照顧，領有政府的育兒津貼補助，其餘則包括家長請育嬰假或領有其他補助等情況。
推動公共托育家園，縣府今年向中央爭取前瞻計畫，獲得五百四十萬元補助，包含兩處家園的建置及開辦經費，年底前屏東市公托家園啟用，第二處預計設在鹽埔鄉，最快明年初開辦。
社會處指出，依規定，每處僅收托十二名嬰幼兒，因此縣府將持續爭取中央經費，建置更多社區公托家園，第三處預定落腳屏南地區的恆春；目標是將托育覆蓋率從百分之十四提高至百分之二十以上，鼓勵縣民生育。