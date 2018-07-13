〈台北都會〉台北巡邏箱電子化 10月全面上線

2018-07-13

〔記者王冠仁、黃建豪／台北報導〕台北市警局昨在中正二分局舉行「巡邏箱電子化系統啟用儀式」，未來警方巡邏箱內的紙本簽章表將走入歷史。市長柯文哲說，全面ｅ化是北市府既定政策，十月電子巡邏箱全面上線；而電子巡邏箱能讓警察同仁的工作變得更輕鬆，「以前是work hard，現在是work smart」，數據ｅ化後也能進一步統計、分析。

柯文哲表示，以往警察巡邏都是在治安要點釘巡邏箱，放一張紙在裡面，但遇到下雨紙會模糊，還要保證紙不會被偷走，回收後如何保管、統計都是問題。他上任後要求警方進行ｅ化，目前已有十九種數據完成ｅ化，未來若有其他項目可以ｅ化，也會要求市警局持續進行。

柯文哲還說，有些人可能會認為，電子巡邏箱是透過載具掃描QR code，巡邏員警只要先將巡邏路線上的QR code拍照起來，就能「坐在辦公室巡邏」；為防備這種現象，系統設計時就有考量，屆時員警巡邏時都會配合ＧＰＳ定位，若定位誤差太大就能發現異狀。

巡邏箱電子化系統是透過警用行動載具，實地至巡邏箱設置點掃描巡邏箱QR Code後，自動將巡邏箱資訊、ＧＰＳ定位及巡簽人員等資料回傳至系統就完成簽巡。市警局已整合應勤簿冊電子化系統「員警出入及領用槍械無線電登記簿」、「員警工作紀錄簿」、「值班人員交接登記簿」等簿冊表單。