〈台北都會〉建商囤房稅緩衝期 擬縮短剩一年

2018-07-13

第二年就要課3.6％房屋稅

〔記者蕭婷方／台北報導〕政府對建商、投資客、持有一戶以上的民眾，課最高三．六％房屋稅，這項「囤房稅」實施四年來，台北市議會也與北市府爭論是否會打擊房市，並於去年強制三讀通過「房屋稅徵收自治條例修正案」，允許待銷房屋三年內未銷售完畢，房屋稅從三．六％降為一．五％，當時台北市長柯文哲還抱怨「被議會偷襲」。財政局長陳志銘昨就宣布，要重提草案，讓代銷期縮短剩一年；意即建商新屋第二年沒賣出去，要課三．六％房屋稅，也企圖推翻議會去年決議。

重提草案 議員正反意見都有

對此，市議員厲耿桂芳持反對意見，指市場尚未活絡，缺乏政策彈性恐影響經濟；質疑政策上路一年又大轉彎，實在不合理。市議員吳世正批，柯文哲選前說要打房，上任三年無果，現選舉將至又是政治考量。但是市議員周柏雅表示，房屋交易量逐步回溫，基於居住正義，銷售期適當緊縮也屬合理。

財政部在二○一四年將住家用房屋區分為，自住房屋稅率維持一．二％，非自住房屋稅率則提高為一．五％到三．六％。去年三讀通過「房屋稅徵收自治條例修正案」，則增加建商未出售房屋三年緩衝期，鼓勵建商盡快銷售新屋。

財政局統計，囤房稅上路，建商未出售房屋達四二七七戶，實施一年後僅銷售約三分之一、計一五七六戶。

局長陳志銘指出，緩衝期較長，反而使建商沒壓力「慢慢賣」，且北市房屋交易以中古屋交易為主，財政局檢討後認為效果不彰、對房市影響不大，將調整合理銷售期，由現行三年調整為一年。

財政局新版「房屋稅徵收自治條例修正草案」，預計下會期就會送議會審查。