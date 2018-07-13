〈台北都會〉《嗡嗡嗡市政體驗營》柯：學校應廢販賣機 不准賣塑膠瓶裝水

2018-07-13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「嗡嗡嗡市政體驗營」國中生、小學生高年級組昨舉辦模擬市政會議，有學生問到環保議題，台北市長柯文哲認為，應把自動販賣機廢掉，學校販賣機不准賣塑膠瓶裝水，目前塑膠杯水與紙便當已退出校園，未來國高中、小學執行更嚴格的垃圾分類、減量與廚餘減量，指示一旁的教育局長曾燦金偕同環保局共商新制度。

市政體驗營為期三天，國中、小學高年級見習生進入市府了解各局處工作內容，最後一日的模擬市政會議，親自向柯提問，問題五花八門，有人關心選舉時事，也有人關心都更政策、實驗教育等，學生指出參訪親子館時，發現民眾需求大，認為應該增設，柯文哲一聽認為有理，要求幕僚記錄列為施政參考。

參與營隊的學生問柯是否有使用塑膠杯？柯說他不喝杯水、不買寶特瓶飲料，減少製造垃圾，垃圾減量應從源頭開始。他還提到，目前垃圾分類只分一般、回收、廚餘三類，太簡單，現在每間教室都有垃圾桶，日本許多公共場所沒垃圾桶，讓民眾帶回家自己分類，這要養成文化，從小開始教。

柯文哲認為學校是推廣公民教育最好的地方，他當場指示曾燦金，要求教育局與環保局思考，如何作更嚴格垃圾分類以及垃圾、廚餘減量，用學校當範本，十年之後，這些學生長大後就可以改變台灣的社會文化。

柯文哲還反問學生有人自備水杯嗎？接著柯又說，應把自動販賣機廢掉，學校販賣機不准賣塑膠瓶裝水，要喝水就用飲水機，或營養午餐吃剩能否打包帶回，用塑膠袋不好，可以再想想，或讓中低收入戶免費帶回去吃。

柯強調環保要一步步改，目前已經把學校杯水與紙便當都廢掉，「如果不方便可以讓國家進步，我願意去做」，環保是訓練公民意識最好的項目，讓自己的不變成就公共利益。