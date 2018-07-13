〈台北都會〉《台北》托育中心認證未達標 幼兒補助恐少3千

2018-07-13

政院新版補助八月上路

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕行政院新版育兒津貼、托育補助八月一日上路，但台北市社會局昨表示，北市零至兩歲幼兒原可領北市育兒津貼兩千五百元、北市友善托育補助三千元、中央政府托育補助三千元；八月一日起，中央取消三千元托育補助，改為新版準公共化教保服務，補助每人六千元，但家長聘僱保母、幼兒就讀托育中心需符合政院標準，換言之，未來恐出現兩極化現象，有幼兒可多領三千元、有幼兒則因就讀的托育中心未達標準，反而少領三千元。

對此，社會局說明，中央將取消零到二歲的三千元托育補助，改為準公共化教保服務補助，一般家庭幼童可領六千元、低收入戶則可領一萬元，但領取中央該公共化補助的條件，必須是聘用保母或托育中心達到政院認證標準，包括控管幼托品質、價格合理等；社會局坦言目前只有部分幼托達到標準，不見得每位家長都能領到該補助。

社局輔導儘快符合標準

社會局進一步指出，將儘快協助保母、托育中心配合接受價格管控及品質評鑑管控，成為政院認證的保母及托育中心。

社會局還表示，依中央規劃，八月起中央育兒津貼標準比照北市，幼童領取兩千五百元、且最近一年家庭綜合所得稅核定稅率未達廿％、取消父母須有一方失業的限制，但中央補助年齡為零到四歲，比北市零到五歲的補助年齡少一歲，對於該差距，市府將進一步討論因應對策。

此外，北市與中央差異還有，北市育兒津貼每胎補助皆兩千五百元，中央則是第三胎以上子女可享補助三千五百元。

北市托育補助也將下修

雖然北市幼童目前仍可領取北市三千元的友善托育補助，但社會局也坦言，由於該補助與中央準公共化教保服務補助的精神雷同，因此八月一日前，北市府也會將北市三千元補助金下修，但金額仍在研議因應對策，市府希望不要增加家長負擔。

柯文哲昨上午出席活動表示，非法定獎補助應該全國統一，由中央與地方坐下來好好討論一遍，這也是地方首長的困擾，因大家一直拚命加碼，後來就變成明明財政不能負擔還要硬撐。

未料，柯文哲接著又提到自己砍一千五百元重陽敬老金，還酸說，有別於其他縣市有五百、六百、一千、兩千到三千元等不同發放標準，台北市沒發，就覺得很奇怪；以前算過，照現有的縣市這樣發重陽敬老金，台北市（依統籌分配款、財務狀況）應該一次發六千元，這真的是「ridiculous（荒謬）」。