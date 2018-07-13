〈台北都會〉《兩度缺席侯友宜場子》稱蘇貞昌「未來市長」 李鴻鈞：客氣話

2018-07-13

〔記者葉冠妤、邱書昱、鄭鴻達／綜合報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天到泰山區下泰山巖參拜，下泰山巖的主委、親民黨立委李鴻鈞親自接待，由於之前李曾兩度缺席國民黨新北市長參選人侯友宜的場子，李不但親迎蘇貞昌，更稱蘇是「未來的新北市長」，立場耐人尋味。李鴻鈞回應說，「只是客氣話而已」，他身為廟方主委，誰來都歡迎。

侯友宜在六月底公布李鴻鈞出任新莊區的後援會長，但李鴻鈞當時缺席；侯友宜日前在泰山區辦活動，原本預料前內政部長李鴻源、李鴻鈞兄弟檔都會出席，結果只有李鴻源跟媽媽出席，李鴻鈞第二度缺席，也讓外界對於「新北藍橘合」的泛藍大團結有些臆測。

李鴻鈞昨天接待蘇貞昌參香，他肯定蘇的人緣好，很多地方人士都陪同；廟方幹部後來與蘇貞昌合照時，李鴻鈞更說「感謝我們的老縣長，也是未來的新北市長。」蘇貞昌再三感謝，表示和李鴻鈞是好朋友，長期以來一直關心、支持。

對此，侯友宜在另一個場合受訪說，「鴻源、鴻鈞都是我多年的好友」，常常到他們家討論市政建設，李鴻鈞陪同蘇貞昌應該是基於禮貌，他強調「我們的友誼不變！」

李鴻鈞後來接受記者電訪時解釋說，他身為廟宇主委，不願被冠上政治色彩，誰來都歡迎，他講的只是客氣話而已。至於侯友宜日前的造勢晚會，哥哥李鴻源與母親都出席，他當天剛好有事才不克參加，而且侯友宜之前就到他家拜訪過，請大家不要過度聯想。

親民黨組織部主任張碩文也說，李鴻鈞僅是「禮貌性的應酬話」，李鴻鈞和侯友宜也很好，李對蘇貞昌只是表達尊重之意。