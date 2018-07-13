〈台北都會〉線上求籤 「當我們老在一起」LINE改版

2018-07-13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府去年以「當我們老在一起」為主題推動高齡政策，整合銀髮措施並結合LINE推出機器人，已有八萬多人加入；市長朱立倫昨天表示，今年推出新版本的LINE，功能再升級，新增多樣化的圖示、定位導航，還有農民曆查詢及線上求籤功能等，更貼近長者的需求。

市府新聞局指出，「當我們老在一起」LINE新版本提供更智慧的服務，彙整所有福利服務成立單一入口網站，從醫療保健、友善環境、醫療照護及生活樂趣等，讓長者手機在手，打開LINE就可以掌握新北銀髮服務的大小事。

新聞局表示，這次優化改版增加多元的圖示引導，減少長者打字輸入的程序，一指點擊就能獲得充分資訊，還結合定位導航功能，方便搜尋自己附近的老人共餐點與銀髮俱樂部，外出參加活動更方便。

記者實際測試，以LINE ID搜尋@nolkk，即可加入「當我們老在一起」的好友，畫面會出現最新消息、今天有什麼活動、動健康、最近的共餐據點、福利服務查詢、配老花眼鏡等選項，還有線上求籤及查詢農民曆，點選線上求籤後，可以選擇慈惠宮、湧蓮寺或靈鷲山無生道場，任選一宮廟擲筊，默念心中所求，畫面將出現一則籤詩為民眾解惑。

即起體驗「線上求籤」功能，完成求籤並獲得籤詩者，依活動辦法填寫資料即可參加抽獎，有按摩器、柺杖傘等獎品，並不定期贈送演唱會或活動門票。