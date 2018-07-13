〈台北都會〉校外教學訪鄭南榕紀念館 促轉會：具教育意義

2018-07-13

〔記者陳鈺馥、陳心瑜／綜合報導〕新北市蘆洲區鷺江國小師生日前到鄭南榕紀念館進行校外教學，國民黨新北市議員陳明義質疑有「政治活動」的疑慮；行政院促轉會昨天表示 ，這項戶外教學活動具有正面的教育意義，鄭南榕紀念館辦理的「查某人ê二二八攝影展」，也符合促轉會的轉型正義人權教育工作。

國民黨議員陳明義質疑「政治活動」

鷺江國小教師翁麗淑日前在臉書PO文說，她帶領學生到鄭南榕紀念館進行校外教學，參觀「查某人ê二二八攝影展」，卻遭陳明義質疑「疑似政治活動」，她痛批「校園裡的政治恐慌」。陳明義後來召開記者會澄清，他只是把家長的陳情轉交給新北市教育局而已，從未要求學校或教師說明，反控翁麗淑抹黑。

促轉會表示，戶外教學參觀「查某人ê二二八攝影展」，透過影像紀錄讓學生了解威權統治時期的相關史實，與台灣邁入自由民主的歷程，活動內容符合促轉會正在推動的轉型正義人權教育工作。

促轉會指出，完整回復威權統治時期的歷史事實並促進社會和解，是促轉會成立以來的重點工作之一，鄭南榕紀念館位於台北市府在二○一二年掛牌設立的「自由巷」內，紀念該址曾發生人權遭國家暴力侵害的事件，也是促轉會關注的威權時期歷史遺址與教育重點。

翁麗淑老師：專業和自主未獲支持

翁麗淑昨天受訪說，促轉會的聲明和她認同的一致，她覺得這是一件值得學習的事情，才會帶領學生去鄭南榕紀念館參觀影像展，但這件事情呈現的意義卻是，「教師的專業和自主沒有受到正面的支持」，當家長透過民代反映問題時，教育局、校長第一時間應該站在老師這一方，協助說明教育理念，而不是陪著民代開記者會，希望促轉會能看到教育現場所遇到的問題。

陳明義：只把陳情傳給教育局科長

陳明義昨天表示「沒意見」。他當時在記者會說，接獲家長反映後，只是用LINE將陳情內容傳給教育局科長，沒有打過一通電話關切學校或老師，也從未要求老師說明，他強調這與政治立場無關，不管是蔣經國基金會或鄭南榕基金會，都不該系統性的進入校園，若是老師個人選擇要多元參訪，他沒意見。

陳明義反問說，家長關心自己的孩子有錯嗎？十歲、十一歲的孩子適合去看自焚的照片嗎？搞得懂什麼是二二八嗎？這些史實都可以在教育過程中，由孩子自行判斷，不該在十歲、十一歲的階段就接觸。