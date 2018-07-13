〈北部〉轉任年底選舉操盤手 宜副縣長請辭獲准

2018-07-13

陳金德證實黃適超已口頭請辭

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣副縣長黃適超請辭獲准，將為民進黨年底五合一選戰輔選，今天他將出席民進黨宜蘭縣黨部的聯合競選委員會成立大會，象徵進駐戰鬥位置。

年底選戰逼近，宜蘭縣代理縣長陳金德與民進黨縣長參選人陳歐珀之間，被認為無法順利整合，「雙陳」不合傳聞，讓綠營支持者相當憂心。據傳，本月十日，總統蔡英文原本要到宜蘭協調黨內整合，不料因瑪莉亞颱風攪局取消行程。

遺缺秘書長余聯興接任

陳金德昨證實黃適超已口頭請辭，遺缺由縣府秘書長余聯興接任，民政處長邵治綺升任秘書長，暫時兼任民政處長；另外，八月一日成立的交通處，將由建設處長林國民調任，下週二辦理交接，至於建設處、民政處與財政稅務局長人選尚未定案。

黃適超過去擔任民進黨宜蘭縣黨部主委期間，曾輔選礁溪鄉、三星鄉長，水利會及議長選舉，交出漂亮成績單，躍升黨內重要操盤手，他會接下何種選舉職務？陳歐珀競選總幹事？宜縣五合一競選辦公室主任？都被點名。

陳金德說，黃適超要接任什麼位置，由民進黨宜蘭縣黨部安排，他與黃適超是長期的工作夥伴，黃投入輔選工作，某種程度代表他投入的意思，肯定黃適超有二十幾年輔選與參選經驗，具有全縣性人脈，適合輔選工作。

黃適超則說，自己與陳金德憂心宜蘭縣民進黨選情，決定請辭全心投入輔選，不會排斥任何跟輔選有關的工作。