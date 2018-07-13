〈北部〉「吾居吾宿」涉偷工減料 逾時效檢不起訴

2018-07-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○二○六地震造成住宅大樓吾居吾宿、統帥飯店塌陷，吾居吾宿住戶質疑頂樓加蓋三層違建造成塌陷，向檢方提告，花蓮地檢署調查後發現，吾居吾宿設計不良、且興建時偷工減料，但由於土木技師已死亡，加上違反建築成規部份已超過十年追訴時效，昨給予不起訴處分。統帥飯店建築師設計疏失則予緩起訴處分。

6樓加蓋至9樓 2屋主被起訴

因強震倒塌成危樓的花蓮市國盛六街吾居吾宿大樓，現場可看到七樓以上磁磚顏色明顯與一到六樓不同，地震發生後，住戶向媒體控訴，當初吾居吾宿只有六樓，卻有買主往上加蓋到九樓，住戶曾向縣府檢舉違建卻未被強制拆除，控訴公務人員廢弛職務。

花蓮地檢署委託台灣土木技師公會進行專業鑑定，發現吾居吾宿大樓的林姓土木技師、曹姓建築師，所設計的建築耐震能力僅當年設計規範的三分之一；且一樓柱子有七處斷面尺寸太小，鋼筋、混凝土強度不足；謝姓承造人借牌，施工現場無專業人員帶領施工，也未按圖施工。

七到九樓被檢舉違建部份，檢方調查發現，建商八十五年完工的現場圖中七到九樓有梁柱，後被鄭姓、劉姓屋主加裝窗戶、地板等作為出租套房，惟僅增加建物總重○‧七%，非倒塌主因。

設計難擋強震 統帥建築師獲緩起訴

檢方認為，鄭姓、劉姓屋主擅自將大樓公共空間興建違建，經縣府勒令停工仍復工施作違建，並將建物虛偽過戶給他人並設定反擔保抵押權，涉嫌偽造文書、竊佔及違法復工等罪嫌，依法將二人起訴。

統帥飯店部份，檢方發現，當時法規設計要求建物需能抵抗三九六G的地震加速度，但洪姓建築師的設計僅能達到二六九G，低於法規強度設計，但地震當下，所屬區域地表加速度高達四二一G，已高於當年設計法定要求，其天災成分較高，且被告無前科，今年已七十四歲年事已高，檢方諭知緩起訴一年，且三個月內支付公庫五十萬元。