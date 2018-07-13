〈北部〉花蓮拆違建經費僅千元 檢方要查是否圖利

2018-07-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕○二○六強震造成花蓮四棟大樓倒塌，其中吾居吾宿一開始被住戶質疑縣府對違建都不強制拆除，但檢方追查發現，去年花蓮拆違建經費被議會刪除後只有一千元，今年也僅二十萬元，有數千戶違建待拆，公務人員是否涉嫌圖利特定違建戶，將分案調查。

吾居吾宿住戶質疑七到九樓違規增建，檢方偵查發現，違建並非吾居吾宿倒塌主因，而是本身抗震能力不足。但檢方也意外發現，縣府編列的拆除經費不足、加上縣議會大刪預算，導致花蓮縣目前有三千多件違建「拆除遙遙無期」，檢方已分案調查是否涉及圖利特定違建戶。

縣府每年度編列拆除違建經費約數十萬元，但每年議會審預算時都遭大幅刪減。前年編列一百萬元，刪到剩二十萬元，去年編列七十二萬餘元更被刪到僅剩一千元，今年度編八十萬元，還是遭大砍，只剩下二十萬元。

縣府建設處長鄧子榆說，預算編列涉及總體預算規模，不僅建設處，還有其他局處、科室都在編，預算編多編少，要整體考量；拆除違建的經費每年編列八十到一百萬元，他強調「這是全國性的問題」，各縣市都有違建戶數很多的問題，建議應該全國性考量，通盤討論。

縣議員莊枝財在縣議會臨時會，也質疑位於花蓮市尚志路上一棟四層樓的違建，於○二○六地震後經縣府鑑定為危樓，並貼出告示，但至今未拆，附近居民擔心可能倒塌危及附近民宅，陳情希望縣府儘快拆除。

鄧子榆回應說，這棟四層樓建築未到危樓程度，震後接獲當地居民陳情，縣府透過建管及地政等單位清查一直找不到起造人，為避免糾紛，依法須公告廿天後才能拆，縣府已在六月八日公告、六月底已完成公告程序，目前已排入拆除時程，最快本月底前拆除。