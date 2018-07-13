〈北部〉花蓮縣議會10月定期會延選後 民進黨議員批出賣選民

2018-07-13

12出席議員10人舉手通過連署案

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會本月十日開臨時會，在一讀會後的臨時動議，國民黨籍議員葉鯤璟提案，將原訂十月召開的議會定期會，延後到十一月廿四日地方公職人員「九合一選舉」結束後召開，獲出席過半議員通過。遭質疑「忙跑選舉無心問政」？民進黨籍議員莊枝財痛批，這種提案竟在議會「多數暴力」下蠻幹通過，「重重賞了台灣民主一巴掌」！

花蓮縣議會第十八屆第二十二次臨時會一讀會十日下午舉行，議員葉鯤璟在一讀會結束後的臨時動議時，提出議員連署提案，將原訂十月底至十一月初召開的十八屆第八次定期會，延到年底十一月廿四日選舉結束後才召開，臨時動議時間在場十二名議員，除了莊枝財、邱永双不同意之外，其餘十名議員全數舉手通過連署案，同意第八次定期會延期。

提案葉鯤璟議員：南區議員恐無暇出席

民進黨議員莊枝財痛批，議員每一屆任期四年「就是被選來監督縣府」，按照往例，改選前的第八次定期會應該是在選舉前二個月召開，比如台北市議會本屆第八次定期大會就提前在本月至九月召開，讓年底競選連任的議員有時間去競選。

莊枝財說，如投票完才要開定期會，等於出賣選民、對不起花蓮人，縣府也逃避監督責任，定期會是議員監督縣府最重要的議程，試問「選舉完如果落選」、被新民意淘汰的議員「怎麼審查預算」，如此將造成新舊民意的衝突！

提案議員葉鯤璟則認為，如按原定十月開會，屆時大家忙於選舉，尤其花蓮南區瑞穗、玉里、富里的縣議員距離市區遙遠，要兼顧選區、議會，恐無暇出席，無法發揮監督作用，所以才發起連署，獲不分藍綠廿一名議員連署支持，超過縣議員席次三十席的三分之二，且現場舉手表決也獲過半數通過。葉認為，議 員「不是只有一次定期會可表現」，任內四年都要做好。

年底中央補助款 莊枝財稱可加開臨時會

針對其他議員質疑「定期會應該往前挪二個月」，葉鯤璟則認為，如果定期會九月就開完，之後再有中央補助款到位怎辦，挪到年底才是正確考量。議員莊枝財則說，即便年底有中央預算要審，也可加開臨時會，怎麼會不能審？