〈北部〉民進黨中央聯合推薦 鄭朝方率13選將拚翻轉竹縣

2018-07-13

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨中央黨部秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文，昨天到新竹縣聯合推薦縣長參選人鄭朝方等十四名選將，期許鄭帶領新世代翻轉新竹縣！

鄭朝方提出參選維新三方向，包括改善交通、恢復營養午餐及解決垃圾問題淨化水質；懇請縣民支持新世代取代舊世代的菁英，讓新竹縣重回正軌，新竹一定要團結，贏得年底選戰。

陳明文表示，年輕人參選是世界潮流，鄭朝方年輕、專業、充滿熱情與理想，民進黨徵召鄭朝方有三個意義：揮別派系惡鬥，邁向政黨政治；相信年輕人，給家鄉轉型與進步的機會；中央與地方同一陣線，讓新竹發展看得見。

洪耀福說，上次選舉，桃園市鄭文燦和新竹市林智堅，用夢想、決心改變艱困局勢，新竹縣會是下一個桃園市、新竹市，鄭朝方是下一個鄭文燦、林智堅。

鄭朝方的國中導師古麗玉，雖身體不適，仍現身推薦鄭朝方認真、善良且有禮貌，具備成為好縣長的條件。

民進黨在新竹縣共徵召及提名十四人，除鄭朝方，鄉鎮市長部分有新豐鄉長參選人林祺鐵；縣議員方面有第一選區竹北市張珈源、王誠緯、第三選區新豐鄉吳傳地、第五選區新埔鎮羅聰賢、第八選區竹東、五峰楊昌德、第十選區北埔、峨眉范文鴻。

鄉鎮市民代表參選人有竹北市第一選區蔡蕥鍹、第二選區柯文榮；新豐鄉第四選區葉高潔、徐欽鴻；北埔鄉第二選區李亭寬；峨眉鄉第四選區黎侑昌。