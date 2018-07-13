〈北部〉新月沙灘海洋音樂嘉年華 今起嗨3天

2018-07-13

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，今天（十三日）起連嗨三天；新竹市賞蟹步道、香山濕地環境教育園區試營運，明天（十四日）下午舉行「蟹、潮音」音樂會。

竹北市長何淦銘表示，十三日及十五日有年輕人喜愛的「魔幻炫音派對」、「嘻哈電音派對」DJ音樂表演；十四日音樂晚會七點登場，由藝人王彩樺主持，邀請安那、陳零九、朱海君、八十八顆芭樂籽輪番演唱，鼓鼓壓軸，演出全程在活動官網直播。

何淦銘說，另有環保淨灘與風帆、風箏體驗及沙灘彩繪、沙灘迷宮、親子創意沙雕及立式划槳體驗。

十四日新月沙灘周邊道路將管制交通，下午三點到晚上十點半，市區接駁車約十到十五分鐘一班，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站，活動場域內提供老弱婦孺及行動不便者電動車接送服務，相關資訊可上活動官網（http://2018newmoon.ctv.com.tw/index.html）查詢。

香山濕地環教園區 明辦音樂會

新竹市政府表示，原美山安檢所已改造為香山濕地環教園區，明天下午在十七公里自行車道美山段舉辦音樂會，邀請市民觀蟹、聽音樂、吹海風、看夕陽。

有樂團Matzka、夾子電動大樂隊演出，還有各式在地美食、胖卡輕食及親子生態導覽課程。下午兩點到六點提供去程接駁車，接駁點有香山火車站、幸福廣場中央路與府後街口、南寮新竹區漁會大樓旁；回程接駁時間下午兩點到晚上九點，接駁點為風情海岸停車場，都是每廿分鐘一班。